Sean Connery, la moglie Micheline: “Senza di lui sarà molto difficile…” (Di domenica 1 novembre 2020) Il mondo del cinema piange la morte di Sean Connery, ma il messaggio più straziante viene dalla moglie Micheline, che ha condiviso nelle ultime ora il suo ricordo. La sua dichiarazione descrive gli ultimi momenti dell’attore, il cui successo è stato consacrato dalla sua interpretazione di James Bond. Sean Connery, le parole della moglie fanno il giro del mondo Si è spento il 30 ottobre Sean Connery, morto nel sonno all’età di 90 anni. La famiglia dell’attore ha confermato che si è spento serenamente nel sonno nella sua casa alle Bahamas. Da anni, secondo le dichiarazione della vedova, combatteva contro la demenza senile. Poche ore dopo l’annuncio ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 1 novembre 2020) Il mondo del cinema piange la morte di, ma il messaggio più straziante viene dalla, che ha condiviso nelle ultime ora il suo ricordo. La sua dichiarazione descrive gli ultimi momenti dell’attore, il cui successo è stato consacrato dalla sua interpretazione di James Bond., le parole dellafanno il giro del mondo Si è spento il 30 ottobre, morto nel sonno all’età di 90 anni. La famiglia dell’attore ha confermato che si è spento serenamente nel sonno nella sua casa alle Bahamas. Da anni, secondo le dichiarazione della vedova, combatteva contro la demenza senile. Poche ore dopo l’annuncio ...

Sean Connery, parla Ursula Andress: chi era il divo nella vita privata

La prima Bond Girl della storia ricorda l'amico di una vita, Sean Connery, descrivendolo come una persona fuori dal comune, fedele e protettiva ...

