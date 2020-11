Napoli-Sassuolo: le formazioni ufficiali (Di domenica 1 novembre 2020) Sfida tra seconde in classifica al San Paolo tra Napoli e Sassuolo. Gli azzurri vogliono rispondere al successo di Milan e Juve, il Sassuolo vuole continuare a stupire, anche senza Berardi e Caputo. Queste le formazioni ufficiali: Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Petagna. Allenatore: Gattuso Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Muldur, Traore, Boga; Raspadori. All. De Zerbi Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020) Sfida tra seconde in classifica al San Paolo tra. Gli azzurri vogliono rispondere al successo di Milan e Juve, ilvuole continuare a stupire, anche senza Berardi e Caputo. Queste le(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Petagna. Allenatore: Gattuso(4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Muldur, Traore, Boga; Raspadori. All. De Zerbi Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliSassuolo ?? - AngelGrijalva21 : RT @ACMReports: ?? Juve ? Lecce ? Roma ?? SPAL ? Lazio ? Juve ?? Napoli ? Parma ? Bologna ? Sassuolo ?? Atalanta ? Sampdoria ? Cagliari ? Shamr… - andreaoteri : Complimenti a @SkySport che da la formazione ufficiale del Sassuolo vs Napoli con i giocatori #Caputo #Berardi e… - fisco24_info : Serie A: in campo Napoli-Sassuolo e Roma Fiorentina DIRETTA: Ok a rinnovo di Gattuso, contratto fino a 2023 - gunnerqueen : RT @fblive20: Napoli vs Sassuolo -