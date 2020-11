Napoli-Sassuolo 0-2: azzurri spreconi, Locatelli e Lopez decidono (Di domenica 1 novembre 2020) Al San Paolo la squadra di Gattuso perde 2-0 contro il Sassuolo. Neroverdi ora al secondo posto a -2 dal Milan capolista Il Sassuolo si conferma la rivelazione di quest’avvio di campionato, sbancando il San Paolo. I neroverdi vincono 2-0 e si portano al secondo posto in classifica dietro al Milan. La squadra di Gattuso spreca varie occasioni e nella ripresa incassa i due gol. La partita Dopo 4 minuti è subito Mertens a provarci con un destro dal limite dell’area che sfiora il palo alla destra di Consigli. Al 10′, poi, è lo stesso portiere a regalare su rinvio una palla a Osimhen, l’attacante ci prova ma Consigli rimedia facendosi trovare pronto. Al 32′ di nuovo il nigeriano si accentra e fa esplodere un tiro che però finisce alto. Sul finire di tempo si sveglia il Sassuolo con Boga che ... Leggi su zon (Di domenica 1 novembre 2020) Al San Paolo la squadra di Gattuso perde 2-0 contro il. Neroverdi ora al secondo posto a -2 dal Milan capolista Ilsi conferma la rivelazione di quest’avvio di campionato, sbancando il San Paolo. I neroverdi vincono 2-0 e si portano al secondo posto in classifica dietro al Milan. La squadra di Gattuso spreca varie occasioni e nella ripresa incassa i due gol. La partita Dopo 4 minuti è subito Mertens a provarci con un destro dal limite dell’area che sfiora il palo alla destra di Consigli. Al 10′, poi, è lo stesso portiere a regalare su rinvio una palla a Osimhen, l’attacante ci prova ma Consigli rimedia facendosi trovare pronto. Al 32′ di nuovo il nigeriano si accentra e fa esplodere un tiro che però finisce alto. Sul finire di tempo si sveglia ilcon Boga che ...

