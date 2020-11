Ligue 1, Garcia ferma il suo Lilla, Monaco a valanga (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella nona giornata di Ligue 1 il Lione, rimasto in dieci, ferma il Lilla che fallisce l'aggancio in vetta al Psg: finisce 1-1 con gol di Bamba e autorete di Celik. Il Monaco di Niko Kovac ne fa ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella nona giornata di1 il Lione, rimasto in dieci,ilche fallisce l'aggancio in vetta al Psg: finisce 1-1 con gol di Bamba e autorete di Celik. Ildi Niko Kovac ne fa ...

sportli26181512 : #Ligue1, Garcia ferma il suo Lilla, Monaco a valanga: L'allenatore del Lione fa 1-1 rovinando alla squadra di Galti… - zazoomblog : Ligue 1: pari tra Nizza e Lille goleada del Lione di Rudi Garcia al Monaco - #Ligue #Nizza #Lille #goleada #Lione - sportli26181512 : #Ligue1: pari tra Nizza e Lille, goleada del Lione di Rudi Garcia al Monaco: Pareggio esterno in rimonta per la squ… - sportli26181512 : Lione-Monaco 4-1: Gara ricca di reti quella nel match valido per la ottava giornata della Ligue 1. L'Olympique Lion… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Garcia Ligue 1, Garcia ferma il suo Lilla, Monaco a valanga Corriere dello Sport Ecco chi è Maxime Lopez, un gigante di 167 cm che ha incantato al San Paolo [FOTO]

La storia di Maxime Lopez, il calciatore del Sassuolo che è stato grandissimo protagonista nella sfida contro il Napoli, è pronto per il grande salto ...

Sassuolo, Maxime Lopez: chi è la sorpresa vincente di De Zerbi

Autore del secondo gol che ha steso il Napoli, il centrocampista francese ha brillato per classe e dinamicità: ex del Marsiglia, è stato vicino a Liverpool e Barcellona ...

La storia di Maxime Lopez, il calciatore del Sassuolo che è stato grandissimo protagonista nella sfida contro il Napoli, è pronto per il grande salto ...Autore del secondo gol che ha steso il Napoli, il centrocampista francese ha brillato per classe e dinamicità: ex del Marsiglia, è stato vicino a Liverpool e Barcellona ...