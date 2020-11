Inter, Conte: «Vidal? Lo abbiamo spremuto come un limone» – VIDEO (Di domenica 1 novembre 2020) Antonio Conte ha parlato della prestazione di Arturo Vidal, subentrato nel corso del secondo tempo contro il Parma – VIDEO Antonio Conte, in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Parma, ha parlato di Arturo Vidal. Le sue parole «È entrato bene, veniva da sei partite consecutive compresa la Nazionale e l’abbiamo spremuto ben bene come un limone anche perché non potevo dargli un po’ di recupero: oggi l’ho fatto. Arturo è uno con personalità ed esperienza, è un buon giocatore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Antonioha parlato della prestazione di Arturo, subentrato nel corso del secondo tempo contro il Parma –Antonio, in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Parma, ha parlato di Arturo. Le sue parole «È entrato bene, veniva da sei partite consecutive compresa la Nazionale e l’ben beneunanche perché non potevo dargli un po’ di recupero: oggi l’ho fatto. Arturo è uno con personalità ed esperienza, è un buon giocatore». Leggi su Calcionews24.com

