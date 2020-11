Il tweet choc di Toti sugli anziani morti di Covid: 'Non indispensabili' (Di domenica 1 novembre 2020) Bufera su un tweet del governatore della Liguria, , nel giorno dell'incontro delle Regioni con il Governo. A scatenare migliaia di reazioni su Twitter, queste frasi sul coronavirus e le sue vittime : '... Leggi su leggo (Di domenica 1 novembre 2020) Bufera su undel governatore della Liguria, , nel giorno dell'incontro delle Regioni con il Governo. A scatenare migliaia di reazioni su Twitter, queste frasi sul coronavirus e le sue vittime : '...

«Le vittime del Covid? Anziani non indispensabili per lo sforzo produttivo del paese». Tweet choc del presidente della Liguria Toti

