Giorgio Panariello: ‘Mio fratello è morto di freddo, abbandonato sul lungomare’ (Di domenica 1 novembre 2020) È un racconto lungo e toccante quello che Giorgio Panariello fa a Domenica In nella puntata del 1° novembre. Ospite di Mara Venier l’attore presenta il libro Io sono mio fratello, nel quale – evidentemente – parla anche e soprattutto del fratello Franco, scomparso nel 2011 in circostanze che allora non erano del tutto chiare. “Io ho voluto scrivere questo libro innanzitutto per rendere giustizia a mio fratello, a Franco, si avevano notizie di lui prese qua e là, e la percezione che se ne fosse andato per una overdose, in realtà non è così, è morto per altri motivi” (QUI il video). I veri motivi della morte del fratello di Giorgio Panariello Quindi Mara Venier ... Leggi su tvzap.kataweb (Di domenica 1 novembre 2020) È un racconto lungo e toccante quello chefa a Domenica In nella puntata del 1° novembre. Ospite di Mara Venier l’attore presenta il libro Io sono mio, nel quale – evidentemente – parla anche e soprattutto delFranco, scomparso nel 2011 in circostanze che allora non erano del tutto chiare. “Io ho voluto scrivere questo libro innanzitutto per rendere giustizia a mio, a Franco, si avevano notizie di lui prese qua e là, e la percezione che se ne fosse andato per una overdose, in realtà non è così, èper altri motivi” (QUI il video). I veri motivi della morte deldiQuindi Mara Venier ...

