Gigi Proietti ricoverato in ospedale in terapia intensiva: è grave (Di lunedì 2 novembre 2020) È di questi minuti la notizia che l’attore romano Gigi Proietti è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Al momento le informazioni sono poche, non si tratterebbe di Covid-19. Gigi Proietti in terapia intensiva A riportare la notizia è il quotidiano Il Tempo, l’attore romano si trova in questo momento nel reparto di terapia intensiva di una nota clinica romana. L’attore sarebbe stato ricoverato per problemi cardiaci e le sue condizioni sono gravi. Al momento non ci sono ulteriori informazioni, come nel 2010 anche questa volta la famiglia sta mantenendo il massimo riserbo. Il ricovero nel ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 novembre 2020) &E; di questi minuti la notizia che l’attore romano&ein gravi condizioni in. Al momento le informazioni sono poche, non si tratterebbe di Covid-19.inA riportare la notizia &e; il quotidiano Il Tempo, l’attore romano si trova in questo momento nel reparto didi una nota clinica romana. L’attore sarebbe statoper problemi cardiaci e le sue condizioni sono gravi. Al momento non ci sono ulteriori informazioni, come nel 2010 anche questa volta la famiglia sta mantenendo il massimo riserbo. Il ricovero nel ...

fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - Adnkronos : +++Teatro: Gigi Proietti ricoverato d'urgenza in clinica romana+++ - Corriere : Gigi Proietti ricoverato: è grave - DavidePiescus : RT @rtl1025: ?? Gigi Proietti è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva di una nota clinica romana. La causa non è i… - MauroGiansante : Forza Gigi ???? Gigi Proietti ricoverato: “È in gravi condizioni”. Domani compie 80 anni -