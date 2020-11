Gigi Proietti è ricoverato in terapia intensiva in grave condizioni (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti Alla vigilia del suo 80° compleanno, Gigi Proietti si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva di una nota clinica romana. Lo riporta il Tempo. Non si tratta di Coronavirus ma di problemi cardiaci di cui l’attore ha già sofferto in passato (nel 2010 era stato già ricoverato). La famiglia ha voluto mantenere il massimo riserbo in queste ore riguardo alle condizioni di salute dell’attore. Gigi Proietti è un artista a 360°: attore, comico, cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo, regista, cantante, direttore artistico ed anche insegnante italiano. ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 2 novembre 2020)Alla vigilia del suo 80° compleanno,si trovain gravinel reparto didi una nota clinica romana. Lo riporta il Tempo. Non si tratta di Coronavirus ma di problemi cardiaci di cui l’attore ha gi&a; sofferto in passato (nel 2010 era stato gi&a). La famiglia ha voluto mantenere il massimo riserbo in queste ore riguardo alledi salute dell’attore.&e; un artista a 360°: attore, comico, cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo, regista, cantante, direttore artistico ed anche insegnante italiano. ...

