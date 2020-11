Galli invita a non andare al cimitero: “I morti ricordiamoli a casa” (Di domenica 1 novembre 2020) Massimo Galli pubblica un messaggio preoccupato su Twitter. Il primario dell’ospedale Sacco di Milano: “i nostri morti ricordiamoli a casa, non affollando i cimiteri”. Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, ha pubblicato su Twitter un messaggio preoccupato. Senza troppi rigiri di parole, Galli ha spiegato che la situazione negli ospedali italiani si sta facendo … L'articolo Galli invita a non andare al cimitero: “I morti ricordiamoli a casa” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 1 novembre 2020) Massimopubblica un messaggio preoccupato su Twitter. Il primario dell’ospedale Sacco di Milano: “i nostria casa, non affollando i cimiteri”. Massimo, primario dell’ospedale Sacco di Milano, ha pubblicato su Twitter un messaggio preoccupato. Senza troppi rigiri di parole,ha spiegato che la situazione negli ospedali italiani si sta facendo … L'articoloa nonal: “Ia casa” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Senza troppi rigiri di parole, Galli ha spiegato che la situazione negli ospedali italiani si sta facendo sempre più drammatica, e ha invitato i cittadini a restare a casa durante questo weekend. Il ...

Covid, Galli: “I morti ricordiamoli nel cuore, non affollate cimiteri”

L'infettivologo Massimo Galli ha commentato l'andamento dell'emergenza Covid invitando la popolazione a ricordare i morti non affollando i cimiteri.

