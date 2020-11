Ecco cosa succede questa sera ne L’Allieva 3

Leggi su tvblog

(Di domenica 1 novembre 2020) I casi di puntata si uniscono alle vicende private dei protagonisti de L’Allieva 3: nella quinta puntata, in onda, 1° novembre 2020, alle 21:25 su Raiuno, per Alice (Alessandra Mastronardi) ci saranno da affrontare delitti, conflitti con Claudio (Lino Guanciale), la presunta innocenza di Giacomo (Sergio Assisi) e… la nonna. Le anticipazioni della quinta puntata de L’Allieva 3 1 Nel primo episodio, “Due funerali e nessun matrimonio”, le indagini sulla morte di un anziano playboy durante il funerale di un’amica di nonna Amalia (Marzia Ubaldi) vedono quest’ultima coinvolta in prima linea nel lavoro della nipote. Una situazione non semplice, che susciterà numerosi momenti ironici e che porterà la protagonista e Lara (Francesca Agostini) ad affidare Camilla, ...