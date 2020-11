DIRETTA Vuelta a España 2020, tappa di oggi LIVE: Froome fa il forcing sull’Alto del Cordal e il gruppo esplode (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Ci siamo, fra 3 km inizierà il Mostro! 16.30 Martin, Cattaneo e Sanchez hanno solo 25″ sul gruppo maglia roja. Non hanno nessuna speranza di vincere la tappa. Verranno ripresi già nei primi 2 km dell’Angliru. 16.29 Nella classifica degli scalatori Guillaume Martin, ora, ha cinquanta punti di vantaggio su Kuss secondo. 16.27 Marc Soler perde le ruote del gruppo dei migliori già in vetta all’Alto del Cordal. Può rientrare, ma sull’Angliru rischia di andare a fondo. 16.25 Guillaume Martin passa per primo al GPM. 16.23 La Movistar ha ceduto di schianto sul forcing di Froome, ma la Jumbo-Visma chiude subito il buco che si era creato tra i due Ineos e il ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.31 Ci siamo, fra 3 km inizierà il Mostro! 16.30 Martin, Cattaneo e Sanchez hanno solo 25″ sulmaglia roja. Non hanno nessuna speranza di vincere la. Verranno ripresi già nei primi 2 km dell’Angliru. 16.29 Nella classifica degli scalatori Guillaume Martin, ora, ha cinquanta punti di vantaggio su Kuss secondo. 16.27 Marc Soler perde le ruote deldei migliori già in vetta all’Alto del. Può rientrare, ma sull’Angliru rischia di andare a fondo. 16.25 Guillaume Martin passa per primo al GPM. 16.23 La Movistar ha ceduto di schianto suldi, ma la Jumbo-Visma chiude subito il buco che si era creato tra i due Ineos e il ...

