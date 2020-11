Diretta Udinese-Milan 0-1, live: Kessie gol, Musso respinge la botta di Ibra (Di domenica 1 novembre 2020) 40'pt Musso attento sulla botta di Ibrahimovic dal limite dell'area. Prima lo svedese aveva cercato la conclusione con un calcio di punizione dal limite dell'area respinto però... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 1 novembre 2020) 40'ptattento sulladihimovic dal limite dell'area. Prima lo svedese aveva cercato la conclusione con un calcio di punizione dal limite dell'area respinto però...

milansette : Udinese-Milan 0-1: il risultato in diretta LIVE - caberaw38195948 : Udinese vs Milan | Serie A trasmissione in diretta non dimenticare di mettere mi piace e condividere clicca qui liv… - SkyTG24 : Udinese-Milan 0-1: i rossoneri provano la fuga in classifica. DIRETTA - Gazzettino : Live Udinese-Milan 0-1, diretta: Kessie porta avanti i rossoneri - repubblica : Diretta Udinese-Milan 0-0 [di Antonio Farinola] [aggiornamento delle 11:10] -