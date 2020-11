Diretta Spezia-Juve ore 15 | dove vederla in tv e streaming e formazioni ufficiali

(Di domenica 1 novembre 2020) LA- Andrea Pirlo avrà a disposizione Cristiano Ronaldo nella trasferta di Cesena. Il portoghese, superato il problema relativo al coronavirus, potrà tornare regolarmente in campo. In ...

sportli26181512 : Spezia-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Al 'Manuzzi' di Cesena lo Spezia ospita la… - SkySport : Spezia-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #SpeziaJuve Fischio d'inizio alle 15 LIV… - SmorfiaDigitale : Alle 15 Spezia-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla | La diretta - infoitsport : Alle 15 Spezia-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla | La diretta - misorecordsuk : Spezia-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla | La diretta #Juve #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Spezia

Spezia - Juventus è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 18:00 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di ...Alle 15, a Cesena, la squadra di Pirlo affronterà lo Spezia neopromosso, che è partito piuttosto bene (una vittoria e due pareggi). dove vederla — Spezia-Juve sarà visibile in esclusiva in diretta su ...