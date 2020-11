Coronavirus, tamponi e il falso positivo nel calcio (Di domenica 1 novembre 2020) MILANO - Le modalità per l'utilizzo dei tamponi tra la Serie A e la Uefa sono diverse sia a livello temporale sia a livello di parametri per accertare la presenza del virus. Ecco perché si possono ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 novembre 2020) MILANO - Le modalità per l'utilizzo deitra la Serie A e la Uefa sono diverse sia a livello temporale sia a livello di parametri per accertare la presenza del virus. Ecco perché si possono ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 31 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 351.386 • Deceduti: 38.618 (+297) • Dimessi/Guariti: 289.4… - RegLombardia : #LNews Sono 2.064 i nuovi guariti/dimessi e 8.919 i positivi con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pa… - you_trend : ?? #Coronavirus, medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa Casi totali: 24989 casi in media al g… - AlanFord73 : RT @Apololega: Non esiste fuoco amico. Chi ti spara addosso non è tuo amico. #CausePerse - sportli26181512 : Coronavirus, tamponi e il falso positivo nel #calcio: C'è una differenza importante tra le dinamiche di controllo d… -