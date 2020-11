Boosta | «Ho scritto la colonna sonora del nostro silenzio»

Leggi su panorama

(Di domenica 1 novembre 2020) «Ho immaginato eladeldi chi ascolta questo disco – racconta Davide "" Dileo – Un film senza immagini, nel quale ognuno è libero di usare le proprie. Perché la musica è, per definizione, uno strumento. Amplifica, allena, attutisce, protegge e cura. Se è vero che tutto ha un suono, questo è il suono del mio». Parole di Davide Dileo, in arte, anima elettronica e co-fondatore dei Subsonica, che ha sempre posto al centro della sua attività di compositore (haanche due brani per Mina) e di dj la ricerca sulle infinite possibilità del suono. Il tastierista ha pubblicato oggi il suo nuovo album Facile, disponibile in formato ...