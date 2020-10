Spezia-Juventus, i convocati di Pirlo: torna Cristiano Ronaldo, out Chiellini (Di sabato 31 ottobre 2020) La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro lo Spezia, alle ore 15.00. Come annunciato da mister Pirlo in conferenza stampa, torna Cristiano Ronaldo, mentre sono out Chiellini, De Ligt e Alex Sandro. Questa la lista completa: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) Laha diramato la lista deiper la sfida di domani contro lo, alle ore 15.00. Come annunciato da misterin conferenza stampa,, mentre sono out, De Ligt e Alex Sandro. Questa la lista completa: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.Attaccanti:, Morata, Dybala. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

juventusfc : ?????? ?????? ?? Al lavoro verso #SpeziaJuve ?? ??? - juventusfc : ?? Alle 14:00 Mister @Pirlo_official presenta #SpeziaJuve ? LIVE su @JuventusTV ?? - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Cristiano Ronaldo è negativo al coronavirus Sarà a disposizione per la partita contro lo Spezia… - misorecordsuk : Non con lo Spezia, ma ci siamo: a De Ligt manca poco. Juve, che numeri con l'olandese! #Juve #Juventus - Sicilianodoc7 : RT @juventusfc: Un inedito in Serie A. ?? precedenti. Un grande campione protagonista. Black and White Stories a tema #SpeziaJuve ?? http… -