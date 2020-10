Serie A | Inter-Parma | dove vederla

Leggi su curiosauro

(Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo il deludente pari in Champions, occasione del pronto riscatto per l’, impegnata, stasera, nel match, valido per il 6° turno diA, contro ilvederlo e le probabili formazioni Dopo la tre-giorni europea, con un bilancio tutt’altro che lusinghiero per le italiane, due vittorie, Milan e Napoli in Europa League, 1 … L'articolo Curiosauro.