Ricerca | svelata l’origine del cancro ovarico | nel team anche il Tigem di Napoli

(Di sabato 31 ottobre 2020) Non una malattia sola, ma due malattie in una. Diverse e riconoscibili da un”impronta genetica’ che un gruppo ditori italiani ha seguito fino a capirne l’origine: il tumore– annuncia ildell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) e dell’università Statale di Milano – nella sua forma più aggressiva e diffusa deriva da due tipi di cellule provenienti da tessuti differenti. “Si tratta dunque di due malattie distinte, ciascuna con la propria prognosi e curabilita”, spiegano gli scienziati che parlano di una “svolta nella comprensione del”. Il lavoro, pubblicato su ‘Genome Medicine’, dovrà essere trasferito in clinica prima di produrre risultati concreti in termini di cure. Ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca svelata

Il Denaro

Non una malattia sola, ma due malattie in una. Diverse e riconoscibili da un”impronta genetica’ che un gruppo di ricercatori italiani ha seguito fino a capirne l’origine: il tumore ovarico – annuncia ...In diretta su Facebook in occasione di Lucca Changes, Enrico Ferraresi, la coordinatrice editoriale Stefania Simonini, la publishing manager Sara Mattioli e il direttore Marco Lupoi hanno svelato ...