Quando la bellezza di un libro inizia dalla copertina

Leggi su panorama

(Di sabato 31 ottobre 2020) I puristi della lettura, quelli che badano alla sostanza della narrazione e non disdegnano il Kindle o il Kobo perché l'importante è leggere, potrebbero storcere il naso o celare un sorrisino saputello davanti a chi sceglie un'opera letteraria a partiredella. Eppure, per molti bibliofili la ricerca di volumi da collezione parte proprio dalle cover. E se un tempo il collezionismo riguardava le edizioni antiche, da qualche anno, invece, l'attenzione è rivolta al packaging d'autore, realizzato da illustratori e design di fama.Lo sa bene Thatcher Wine, accanito biblofilo che, nel 2001, ha fondato la Juniper books, casa editrice specializzata nei book set, collane di libri con grafica customizzata: tomi bellissimi, i cui dorsi messi uno accanto all'altro, come in un puzzle, compongono immagini ...