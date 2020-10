“Oggettivamente sta facendo…”. Lilli Gruber, la pausa che non passa inosservata: Conte? Clamoroso ripensamento in diretta (Di sabato 31 ottobre 2020) “Giuseppe Conte? Oggettivamente sta facendo…”. Lilli Gruber ci ha pensato un paio di secondi prima di finire la frase, che era partita probabilmente con l'intenzione di essere una critica al premier, smorzata all'ultimo dalla conduttrice di Otto e Mezzo. “Sta facendo bene ma non abbastanza, forse la maggior parte degli italiani si aspettavano una diversa preparazione”, ha dichiarato la Gruber che ha poi passato la parola a Luca Telese: “Io ho sempre parlato bene di Conte nella prima fase, però nella seconda è evidente che sono stati fatti degli errori. Forse non da lui direttamente ma la gente se la prende con chi comanda”. Poi a Otto e Mezzo si è parlato della comunicazione del premier, che dovrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) “Giuseppe? Oggettivamente sta facendo…”.ci ha pensato un paio di secondi prima di finire la frase, che era partita probabilmente con l'intenzione di essere una critica al premier, smorzata all'ultimo dalla conduttrice di Otto e Mezzo. “Sta facendo bene ma non abbastanza, forse la maggior parte degli italiani si aspettavano una diversa preparazione”, ha dichiarato lache ha poito la parola a Luca Telese: “Io ho sempre parlato bene dinella prima fase, però nella seconda è evidente che sono stati fatti degli errori. Forse non da luimente ma la gente se la prende con chi comanda”. Poi a Otto e Mezzo si è parlato della comunicazione del premier, che dovrebbe ...

