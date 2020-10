Morto Sean Connery | a 90 anni si spegne un mito | il più grande James Bond di sempre?

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 ottobre 2020) Lutto nel mondo del cinema: a 90, è. Addio a un, a un'icona, l'attore scozzese che ha interpretato, forse, il più celebrenella storia della saga. Tra i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera,vanta un oscar, due Bafta e tre Golden Globes. Tra gli altri enormi successi di Sir, Indiana Jones e Caccia ad ottobre rosso. L'Oscar risale al 1998, vinto come miglior attore non protagonista in Untouchables, dove interpretava un poliziotto irlandese. Il titolo di Sir risale al 2000, quando gli fu conferito dalla Regina Elisabetta all'Holyrood Palace.aveva compiuto 90lo ...