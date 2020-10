Masini e le maldicenze su di lui | ' Fu per superficialità e ironia nei miei confronti'

(Di sabato 31 ottobre 2020) Marcotorna sul periodo buio della sua carriera , quando per anni fu costretto a stare lontano dalle scene per via dell'ostilità nei suoi, che si è venuta a creare nel mondo dello ...

Marco Masini torna sul periodo buio della sua carriera, quando per anni fu costretto a stare lontano dalle scene per via dell'ostilità nei suoi confronti, che si è venuta a creare nel mondo dello spet ...Sono passati tanti anni, ma Marco Masini a Verissimo, oggi, sente ancora un nodo in gola quando ricorda quelle tristi ...