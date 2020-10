LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: otto ciclisti in fuga, il plotone insegue a 50” (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Mancano 100 km al traguardo. 14.11 Ecco la composizione del gruppetto dei fuggitivi: Eg Niklas (Trek-Segafredo), Mark Donovan e Michael Storer (Team Sunweb), Bruno Armirail e David Gaudu (Groupama – FDJ), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Guillaume Martin (Cofidis), Nelson OLIVEira (Team Movistar). 14.09 Il plotone sembra intenzionato a lasciar andare la fuga. Km 63 Etapa 11 – Stage 11 #LaVuelta20 Parece que el pelotón da por buena la nueva fuga. The peloton relax and lets the new break go… https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/3m9pLkHgpb — La Vuelta (@laVuelta) October 31, 2020 14.06 In testa si è formato un ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13 Mancano 100 km al traguardo. 14.11 Ecco la composizione del gruppetto dei fuggitivi: Eg Niklas (Trek-Segafredo), Mark Donovan e Michael Storer (Team Sunweb), Bruno Armirail e David Gaudu (Groupama – FDJ), Tim Wellens (L-Soudal), Guillaume Martin (Cofidis), Nelson Oira (Team Movistar). 14.09 Ilsembra intenzionato a lasciar andare la. Km 63 Etapa 11 – Stage 11 #La20 Parece que el pelotón da por buena la nueva. The peloton relax and lets the new break go… https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/3m9pLkHgpb — La(@la) October 31,14.06 In testa si è formato un ...

infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita sull’Alto de la Farrapona. Durissimo! - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020 in DIRETTA: tappa e maglia per Roglic, stesso tempo per Carapaz! - infoitsport : DIRETTA Vuelta a España 2020 LIVE: 70 km alla fine. Il gruppo si sta avvicinando ai quattro battistrada - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: a 30 km dal traguardo il plotone si avvicina ai fuggitivi - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: fuggitivi nella morsa del gruppo. Mitchelton Astana e Deceun… -