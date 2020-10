Le novità di Amazon Prime Video per novembre 2020 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tra le novità che Amazon Prime Video metterà a disposizione dei propri abbonati per il mese di novembre 2020, sono tre quelle che stanno attirando ed attireranno la nostra attenzione. Innanzitutto, il 6 novembre è giorno di uscita di Ferro, l’atteso documentario dedicato a Tiziano Ferro annunciato da mesi. Sul fronte serie tv, invece, da segnalare l’uscita di Alex Rider (il 12 novembre), nuova serie spionistica tratta dai libri di Anthony Horowitz, e Motherland: Fort Salem (il 20 novembre), ambientata in un mondo in cui le streghe vivono pacificamente grazie ad un accordo siglato tempo prima con il Governo americano. Lindsey Vonn, campionessa dello sci, condurrà invece The Pack (il 20 novembre), ... Leggi su tvblog (Di sabato 31 ottobre 2020) Tra le novità chemetterà a disposizione dei propri abbonati per il mese di, sono tre quelle che stanno attirando ed attireranno la nostra attenzione. Innanzitutto, il 6è giorno di uscita di Ferro, l’atteso documentario dedicato a Tiziano Ferro annunciato da mesi. Sul fronte serie tv, invece, da segnalare l’uscita di Alex Rider (il 12), nuova serie spionistica tratta dai libri di Anthony Horowitz, e Motherland: Fort Salem (il 20), ambientata in un mondo in cui le streghe vivono pacificamente grazie ad un accordo siglato tempo prima con il Governo americano. Lindsey Vonn, campionessa dello sci, condurrà invece The Pack (il 20), ...

top10games_it : Novità #9: Assassin's Creed Valhalla - Limited [Esclusiva Amazon] - Xbox One editore UBI Soft None None - top10libri_it : Novità #10: Così è l'amore Francesco Sole editore Sperling & Kupfer EUR 17.9 - bubinoblog : DISNEY PLUS E PRIME VIDEO LE NOVITÀ DI NOVEMBRE 2020: TIZIANO FERRO, FRANCESCO TOTTI, I CAVALIERI DI CASTELCORVO - CaputoItalo : ANDREA MOGAVERO: Le novità più interessanti di Amazon in Jazz - MegaNerd__ : A Novembre @PrimeVideoIT si arricchisce di tantissime novità, tra film, serie TV e documentari. Tra i titoli più at… -

Ultime Notizie dalla rete : novità Amazon De'Longhi, Gaggia e Beko in testa nella classifica macchine per caffè 2020 Fortune Italia