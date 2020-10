Girandola di gol e obbrobri (Di domenica 1 novembre 2020) In un brutto Vicenza si salvano Cappelletti, Meggiorini e Gori. Male Grandi, Padella, Pontisso e il baby Da Riva. Il Pisa sfiora nel finale il clamoroso 4-5. GRANDI 5: colpevole sul gol di Gucher, che ... Leggi su vicenzatoday (Di domenica 1 novembre 2020) In un brutto Vicenza si salvano Cappelletti, Meggiorini e Gori. Male Grandi, Padella, Pontisso e il baby Da Riva. Il Pisa sfiora nel finale il clamoroso 4-5. GRANDI 5: colpevole sul gol di Gucher, che ...

ilbassanese : Girandola di gol e obbrobri - sscampobasso : 4’ 2T IL GOL: Vanzan penetra in area, appoggio per Esposito che supera tre avversari con una girandola e mette in rete! #CAMMAT 4-0 - CanaleSassuolo : Le pagelle di Sassuolo-Torino 3-3: ancora girandola di gol ed emozioni -

Ultime Notizie dalla rete : Girandola gol Girandola di gol e obbrobri VicenzaToday L'Udinese trova i gol dei nuovi: prime gioie per Forestieri e Deulofeu

Un gol da rapinatore d’area per il primo, che a distanza di oltre 10 anni è riuscito finalmente a esordire con la maglia del club che lo aveva acquistato nel 2009 girandolo prima in prestito e poi ai ...

Manzanese e Cjarlins Muzane si dividono gol e applausi

Girandola di emozioni ... Al 5’ è la Manzanese vicina al gol con Nicoloso che si accentra e spara un diagonale che sfiora il palo. I padroni di casa continuano a mantenere alti i ritmi e ...

Un gol da rapinatore d’area per il primo, che a distanza di oltre 10 anni è riuscito finalmente a esordire con la maglia del club che lo aveva acquistato nel 2009 girandolo prima in prestito e poi ai ...Girandola di emozioni ... Al 5’ è la Manzanese vicina al gol con Nicoloso che si accentra e spara un diagonale che sfiora il palo. I padroni di casa continuano a mantenere alti i ritmi e ...