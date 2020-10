Contro l'islamo-fascismo non servono lamentele anti-migranti ma riflessioni coraggiose (Di sabato 31 ottobre 2020) Per la seconda volta in pochi giorni la Francia piange dei suoi cittadini uccisi dal fanatismo dell'islamismo fondamentalista, quello che molti, a Parigi, chiamano con una sintesi dubbia ma efficace ... Leggi su globalist (Di sabato 31 ottobre 2020) Per la seconda volta in pochi giorni la Francia piange dei suoi cittadini uccisi dal fanatismo dell'islamismo fondamentalista, quello che molti, a Parigi, chiamano con una sintesi dubbia ma efficace ...

Luanastretti1 : RT @giuliomeotti: In Francia si sono svegliati. Il ministro dell'Istruzione Jean-Michel Blanquer contro l''islamo-goscismo', l'alleanza fra… - PaolaPorrozzi : RT @giuliomeotti: In Francia si sono svegliati. Il ministro dell'Istruzione Jean-Michel Blanquer contro l''islamo-goscismo', l'alleanza fra… - marianna_eg : RT @giuliomeotti: In Francia si sono svegliati. Il ministro dell'Istruzione Jean-Michel Blanquer contro l''islamo-goscismo', l'alleanza fra… - GiuliaFiorent13 : RT @giuliomeotti: In Francia si sono svegliati. Il ministro dell'Istruzione Jean-Michel Blanquer contro l''islamo-goscismo', l'alleanza fra… - adp_tw : RT @giuliomeotti: In Francia si sono svegliati. Il ministro dell'Istruzione Jean-Michel Blanquer contro l''islamo-goscismo', l'alleanza fra… -