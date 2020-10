Cagliari | Di Francesco | “Sono arrabbiato | dobbiamo cambiare modo di difendere Serve equilibrio”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 1 novembre 2020) Mister Eusebio Diè intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Bologna-: "Siamo troppo superficiali quando difendiamo, sta diventando una costante di questo campionato, mentre in attacco abbiamo mostrato delle trame importanti.andare a migliorare assolutamente la fase difensiva,equilibrio. In certi momenti della partitabassi, gli uomini vanno accorciati, loro sono andati al tiro troppo facilmente. Non sono contento, per arrivare a determinati risultati bisognain maniera differente. In certi momenti della partita sbagliamo qualitativamente parlando. Nandez sta migliorando. Possiamo mettere anche 10 attaccanti non è un problema, però servono equilibri, non possiamo andare ...