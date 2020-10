Amélie Poulain: introspezione e circostante (Di sabato 31 ottobre 2020) Dettagli. Frazioni di secondo. Piccoli gesti. Sono queste le minime peculiarità, che concorrono a formare ciò che chiamiamo comunemente mondo. Essendo gli adulti abituati alla vita, non sempre notano questo susseguirsi di particolari. Di solito, sono i bambini, che fanno caso all’armonia con la quale la Terra è diretta. Si stupiscono dell’ape che si posa sul fiore, delle foglie che oscillano al vento. E vedono la vita, in tutto ciò. Riconoscono la preziosità dell’esistenza, e non esitano ad allungare la mano in simbolo d’aiuto. “Tutti i grandi sono stati bambini, ma pochi di essi se ne ricordano”, affermava il Piccolo Principe. Eppure, esistono adulti che sembrano aver fatto tesoro dell’infanzia. Questa fase della vita che chi cresce spesso ricorda con nostalgia, influenza il resto dell’esistenza. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Dettagli. Frazioni di secondo. Piccoli gesti. Sono queste le minime peculiarità, che concorrono a formare ciò che chiamiamo comunemente mondo. Essendo gli adulti abituati alla vita, non sempre notano questo susseguirsi di particolari. Di solito, sono i bambini, che fanno caso all’armonia con la quale la Terra è diretta. Si stupiscono dell’ape che si posa sul fiore, delle foglie che oscillano al vento. E vedono la vita, in tutto ciò. Riconoscono la preziosità dell’esistenza, e non esitano ad allungare la mano in simbolo d’aiuto. “Tutti i grandi sono stati bambini, ma pochi di essi se ne ricordano”, affermava il Piccolo Principe. Eppure, esistono adulti che sembrano aver fatto tesoro dell’infanzia. Questa fase della vita che chi cresce spesso ricorda con nostalgia, influenza il resto dell’esistenza. ...

nabeelosaad : RT @laLucia82: Su una panda arancione murata di fiori, andando piano piano per non rovesciare nulla, alla radio una canzone allegra e mi se… - laLucia82 : Su una panda arancione murata di fiori, andando piano piano per non rovesciare nulla, alla radio una canzone allegr… - blkegrffn13 : @feltonsguitar la lettrice di francese alle superiori ci ha fatto vedere Intouchables, Le Fabuleux Destin d'Amélie… -

Ultime Notizie dalla rete : Amélie Poulain Amazon Prime Video: 10 film gratis da non perdere assolutamente Scè