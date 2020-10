Zaccheroni: «Milan da Scudetto? Può succedere di tutto» (Di sabato 31 ottobre 2020) Alberto Zaccheroni parla della stagione in corso, molto particolare e della possibilità del Milan di vincere lo Scudetto Alberto Zaccheroni, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delle possibilità del Milan di vincere lo Scudetto. Zaccheroni – «Sono certo che in questa stagione possa succedere di tutto. È un campionato che non abbiamo mai vissuto, anche solo i 5 cambi consentono di stravolgere le partite. Non sapremo mai che squadra andremo ad affrontare, con quali uomini. Questo inizio campionato ci ha dato questa certezza. In un campionato del genere, un Milan che parte in grande condizione fisica e mentale e sta continuando in fiducia, lo dovremo vedere nel momento in cui gli si ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Albertoparla della stagione in corso, molto particolare e della possibilità deldi vincere loAlberto, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delle possibilità deldi vincere lo– «Sono certo che in questa stagione possadi. È un campionato che non abbiamo mai vissuto, anche solo i 5 cambi consentono di stravolgere le partite. Non sapremo mai che squadra andremo ad affrontare, con quali uomini. Questo inizio campionato ci ha dato questa certezza. In un campionato del genere, unche parte in grande condizione fisica e mentale e sta continuando in fiducia, lo dovremo vedere nel momento in cui gli si ...

sportli26181512 : Zaccheroni: 'Milan da scudetto? In un campionato come questo in cui può succedere di tutto...': Alberto Zaccheroni,… - milansette : Zaccheroni: 'Milan da scudetto? In un campionato come questo in cui può succedere di tutto...' - sportli26181512 : Zaccheroni: 'Milan da scudetto? In un campionato come questo in cui può succedere di tutto...': Alberto Zaccheroni,… - gasperoni_marco : RT @PianetaMilan: #Zaccheroni a @SkySport: 'Forse solo #Messi sposta gli equilibri come #Ibrahimovic' - gab72boa : RT @PianetaMilan: #Zaccheroni a @SkySport: 'Forse solo #Messi sposta gli equilibri come #Ibrahimovic' -