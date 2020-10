X Factor, Daniela Collu fa discutere con battuta sessista a Hell Raton (Di venerdì 30 ottobre 2020) Siamo solo al primo giorno di live di X Factor 2020 e non sono mancate le polemiche. In particolare ha fatto discutere una battuta sessista di Daniela Colli al giudice Hell Raton. Ieri 29 ottobre è andata in onda la prima puntata della seconda parte di X Factor: i live, dove i concorrenti si sfidano in diretta &Hellip; Leggi su viagginews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Siamo solo al primo giorno di live di X2020 e non sono mancate le polemiche. In particolare ha fattounadiColli al giudice. Ieri 29 ottobre è andata in onda la prima puntata della seconda parte di X: i live, dove i concorrenti si sfidano in diretta &ip;

infinitevolteL : RT @CorriereUmbria: X Factor, la battuta hot che imbarazza Hell Raton. Daniela Collu: 'Non dico le posizioni in cui ti vorrei mettere' htt… - zazoomblog : X Factor la battuta sessista a Hell Raton di Daniela Collu:” Ti metterei…” - #Factor #battuta #sessista #Raton - CorriereUmbria : X Factor, la battuta hot che imbarazza Hell Raton. Daniela Collu: 'Non dico le posizioni in cui ti vorrei mettere'… - jungwoossnoopy : Ma in che senso extra factor è diventato hot factor? Ah quindi è per questo che Daniela ha detto quella—- cosa a Manuelito ?? #XFactor - GFucci58 : RT @rtl1025: ??Attenzione ?? La nostra Daniela Collu raccoglierà i commenti a caldo dei giudici dopo i Live Show di #XF2020 Lo farà a Ho… -