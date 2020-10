Uomini e Donne, Gemma Galgani furibonda per un incontro di Tina Cipollari (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ennesimo litigio tra Gemma Galgani e Tina Cipollari per un incontro avuto dall’opinionista che giura: “totalmente fortuito”. La conduttrice Maria De Filippi ce lo aveva già fatto capire. Anzi, era stata chiarissima qunado ha annunciato che l’inizio della Puntata di ieri di Uomini e Donne sarebbe stata, come minimo, esplosiva. E ora possiamo dire che … L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ennesimo litigio traper unavuto dall’opinionista che giura: “totalmente fortuito”. La conduttrice Maria De Filippi ce lo aveva già fatto capire. Anzi, era stata chiarissima qunado ha annunciato che l’inizio della Puntata di ieri disarebbe stata, come minimo, esplosiva. E ora possiamo dire che … L'articolo proviene da Leggilo.org.

6000sardine : “Quello che voglio è solo vivere in pace, serena. Che tutte le persone possano girare mano nella mano, che siano du… - antoniospadaro : La Civiltà Cattolica pubblica #SANTI Ritratti di uomini e donne che hanno cambiato il mondo. In pdf ??… - luigidimaio : Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire do… - TheQueenRetweet : RT @carlottup: Beati gli uomini. Ci sono donne bellissime ovunque. - CuocoFiorellino : RT @carlottup: Beati gli uomini. Ci sono donne bellissime ovunque. -