Toscana: nei supermercati uno per famiglia a fare spesa. Ordinanza di Giani in vigore dal 31 ottobre (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una sola persona per famiglia sarà ammessa, da sabato 31 ottobre, a fare la spesa nei supermercati. Lo prevede un'Ordinanza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Eppoi misure ulteriori per i centri commerciali di dimensioni medie e grandi: dove sarà obbligatorio farsi misurare la temperatura corporea prima di entrare Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una sola persona persarà ammessa, da sabato 31, alanei. Lo prevede un'del presidente della Regione, Eugenio. Eppoi misure ulteriori per i centri commerciali di dimensioni medie e grandi: dove sarà obbligatorio farsi misurare la temperatura corporea prima di entrare

