Thomas Partey racconta la partenza dall’Atletico: “Sono andato in un ristorante e lo chef mi pregava di restare a Madrid” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Thomas Partey, centrocampista che ha lasciato l'Atletico Madrid per trasferirsi all'Arsenal nelle battute finali del calciomercato, ha raccontato qualche particolare sulla sua cessione.caption id="attachment 1044529" align="alignnone" width="1024" Thomas, getty/caption"Al momento della chiusura dell'affare non stavo pensando a niente, stavo bene, stavo parlando con un amico con cui mi alleno la mattina e poi il mio agente mi ha chiamato - ha svelato Thomas Partey. Mi ha detto che dovevamo andare in un posto e che se non fossi andato con lui avrebbe firmato lui al mio posto. Così poco dopo siamo andati a firmare il trasferimento. Poi, siamo andati a mangiare in un ristorante dove lo chef mi ha pregato di restare, ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 30 ottobre 2020), centrocampista che ha lasciato l'Atletico Madrid per trasferirsi all'Arsenal nelle battute finali del calciomercato, hato qualche particolare sulla sua cessione.caption id="attachment 1044529" align="alignnone" width="1024", getty/caption"Al momento della chiusura dell'affare non stavo pensando a niente, stavo bene, stavo parlando con un amico con cui mi alleno la mattina e poi il mio agente mi ha chiamato - ha svelato. Mi ha detto che dovevamo andare in un posto e che se non fossicon lui avrebbe firmato lui al mio posto. Così poco dopo siamo andati a firmare il trasferimento. Poi, siamo andati a mangiare in undove lomi ha pregato di, ...

ItaSportPress : Thomas Partey racconta la partenza dall'Atletico: 'Sono andato in un ristorante e lo chef mi pregava di restare a M… - afc_italia : L'Arsenal sfiderà oggi il Dundalk all'Emirates Stadium... Dopo le recenti sconfitte, risulta importantissimo fare p… - calledope : @oppip_ Si non avevo solo i soldi per Thomas Partey e ho preso Rodri. - Teo__Visma : @TommasoTurci Kudus muscolarmente è notevolissimo, a me ricorda vagamente Thomas Partey come giocatore, forse un po… - matt_2994 : Hanno perso nonostante quel fenomeno di Thomas Partey @C19official, com'è possibile? -

Ultime Notizie dalla rete : Thomas Partey UFFICIALE: Arsenal, arriva l'annuncio di Thomas Partey TUTTO mercato WEB Arsenal – Dundalk: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Arsenal - Dundalk del 29 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League ...

Arsenal – Leicester: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Arsenal - Leicester del 25 Ottobre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata del campionato di Premier League 2020/2021, calc ...

La partita Arsenal - Dundalk del 29 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League ...La partita Arsenal - Leicester del 25 Ottobre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata del campionato di Premier League 2020/2021, calc ...