Tasse con lo sconto per il cittadino che addebita su c/c: la novità Agevolazioni fiscali interessanti sono previste dal decreto Rilancio, recentemente convertito in legge. In tale provvedimento, che di fatto introduce svariate novità e integrazioni alle leggi esistenti, trova infatti spazio anche lo sconto Imu e il blocco della Tosap – ovvero la tassa per l'occupazioni di spazi ed aree pubbliche – per tutto il periodo di lockdown. Facciamo chiarezza e vediamo i contenuti di questa novità che riguarda l'argomento Tasse. Se ti interessa saperne di più sul caso dell'evasione fiscale defunto, sanzioni, interessi e cosa rischiano gli eredi, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Tasse e agevolazioni ...

