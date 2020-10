Seconda ondata Covid colpa degli italiani indisciplinati? I numeri smontano il falso mito

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott – Bisogna subito chiarire che, come già evidenziato in un precedente articolo, la cosiddettaè arrivata sebbene non sia al momento paragonabile alla prima, sia per il tasso di letalità (che si attesta allo 0,7 per cento negli ultimi 30 giorni) sia per idi pazienti positivi ricoverati nei reparti e in terapia intensiva (il 3 aprile erano 28.741 i pazienti con tampone positivo al-19 ricoverati in ospedale e 4.068 quelli in terapia intensiva). Non dimentichiamo anche che, durante la prima, il-19 era pressoché sconosciuto e non si conoscevano i protocolli farmacologici per trattare i pazienti. Tasso di letalità e tamponi, uno scenario diverso Quando si parla di crescita esponenziale del numero di positivi al ...