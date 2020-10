Ristoratore barese a Shanghai: 'Il mio locale è pieno. In Cina virus domato' (Di venerdì 30 ottobre 2020) 'Scusami, è una giornata particolarmente favorevole, possiamo sentirci più tardi?'. Roberto Bernasconi, 54 anni, barese, è un Ristoratore di Shanghai, la città della Cina con il maggior numero di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020) 'Scusami,; una giornata particolarmente favorevole, possiamo sentirci più tardi?'. Roberto Bernasconi, 54 anni,; undi, la città dellacon il maggior numero di ...

Roberto Bernasconi, 54 anni, barese, è un ristoratore di Shanghai, la città della Cina con il maggior numero di residenti: quasi 25 milioni. Nella Repubblica popolare dove ha avuto origine il virus di ...

