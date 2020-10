Riccardo Scamarcio e Placido jr, che rissa sul set del Caravaggio a Roma! (Di venerdì 30 ottobre 2020) Li hanno dovuti separare perché ormai stavano per prendersi a botte. Scena choc sul set romano de “L'ombra di Caravaggio”, di cui è regista e attore non protagonista Michele Placido. Lo scontro è stato fra l'attore protagonista che interpreta il pittore, Riccardo Scamarcio, e il figlio del regista, Brenno Placido che interpreta Ranuccio Tommassoni il giovane ternano ucciso da Caravaggio che per questo fu condannato alla decapitazione. Ha iniziato lo scontro Scamarcio, sbeffeggiando Brenno davanti a tutte le maestranze prendendolo in giro perché non riusciva secondo lui a capire il senso di un dialogo. E allora il bel Riccardo con voce impostata si è messo a fare il professore al giovane ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Li hanno dovuti separare perché ormai stavano per prendersi a botte. Scena choc sul set romano de “L'ombra di”, di cui è regista e attore non protagonista Michele. Lo scontro è stato fra l'attore protagonista che interpreta il pittore,, e il figlio del regista, Brennoche interpreta Ranuccio Tommassoni il giovane ternano ucciso dache per questo fu condannato alla decapitazione. Ha iniziato lo scontro, sbeffeggiando Brenno davanti a tutte le maestranze prendendolo in giro perché non riusciva secondo lui a capire il senso di un dialogo. E allora il belcon voce impostata si è messo a fare il professore al giovane ...

anates_it : @_GianLuca_ So che di recente ha avuto dei problemi, che sua moglie 'influencer' (sic) gli ha fatto le corna con Ri… - alessiadibe : come ci si può dimenticare di questa scena? E QUANTO È FIGO RICCARDO SCAMARCIO? - MimmoAdinolfi : @vaisaverio @ducciodesa arini invece in puglia si è distinto ad Andria dove veniva scambiato per Riccardo Scamarcio - wherewereyouh : Per favore raga a primo impatto credevo fosse Riccardo Scamarcio vi prego MORTA #Golden mamma mia però quanto brill… - mixborghi : RT @i400calci: La cosa migliore de #IlLegame è che non è più strano che esca un film italiano come Il Legame. -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Scamarcio Riccardo Scamarcio diventa Caravaggio, ad Ariccia il set segreto del film di Michele Placido Il Messaggero Film horror da vedere su Netflix: cosa guardare ad Halloween 2020

Magazine - Quest'anno, nella notte di Halloween, niente feste, niente cene con gli amici e niente divertimento: la seconda ondata della pandemia ci costringe a trascorrere la notte di Halloween a casa ...

Halloween 2020, la festa è in tv: tutta la programmazione streaming e in chiaro

L’esorcista di turno non poteva mancare ad Halloween. L’Italia propone invece Il legame con Riccardo Scamarcio e Mia Maestro. Una storia inquietante che coinvolge Francesco, la compagna Emma e sua ...

Magazine - Quest'anno, nella notte di Halloween, niente feste, niente cene con gli amici e niente divertimento: la seconda ondata della pandemia ci costringe a trascorrere la notte di Halloween a casa ...L’esorcista di turno non poteva mancare ad Halloween. L’Italia propone invece Il legame con Riccardo Scamarcio e Mia Maestro. Una storia inquietante che coinvolge Francesco, la compagna Emma e sua ...