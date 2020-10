Remuzzi choc sul Covid: “Chi ha più di 70 anni, sappia che deve morire” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs spiega la sua teoria. Remuzzi parla poi del lockdown: “Non ci credo, chi vuole resti a casa. Ma è una sua scelta”. Giuseppe Remuzzi alza la voce e fa capire che, purtroppo, la gente deve fare i conti con la morte per Covid-19. Il direttore dell’Istituto … L'articolo Remuzzi choc sul Covid: “Chi ha più di 70 anni, sappia che deve morire” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs spiega la sua teoria.parla poi del lockdown: “Non ci credo, chi vuole resti a casa. Ma è una sua scelta”. Giuseppealza la voce e fa capire che, purtroppo, la gentefare i conti con la morte per-19. Il direttore dell’Istituto … L'articolosul: “Chi ha più di 70chemorire” proviene da www.meteoweek.com.

