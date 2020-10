Quarto Grado: stasera su Rete 4 l'omicidio di Lecce e il caso di Roberta Ragusa (Di venerdì 30 ottobre 2020) stasera su Rete 4, alle 21:25, torna Quarto Grado per occuparsi ancora del duplice omicidio di Lecce e dei punti oscuri sul caso di Roberta Ragusa. stasera su Rete 4, alle ore 21:25, nuovo appuntamento con Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà ancora del duplice omicidio di Lecce e tornerà sul caso di Roberta Ragusa. Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Eleonora Manta e Daniele De Santis - la coppia di Lecce uccisa nel proprio appartamento, nella notte del 21 settembre con ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020)su4, alle 21:25, tornaper occuparsi ancora del duplicedie dei punti oscuri suldisu4, alle ore 21:25, nuovo appuntamento con. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà ancora del duplicedie tornerà suldi. Il programma a cura di Siria Magri torna suldi Eleonora Manta e Daniele De Santis - la coppia diuccisa nel proprio appartamento, nella notte del 21 settembre con ...

Stasera_in_TV : RETE 4: (21:20) Quarto grado (Inchieste) #StaseraInTV 30/10/2020 #PrimaSerata #quartogrado @Rete4 - AppleRTweet : RT @geeklinkit: ll pacchetto Apple One ha entusiasmato investitori e analisti, che lo valutano in grado di aumentare le entrate dei Servizi… - geeklinkit : ll pacchetto Apple One ha entusiasmato investitori e analisti, che lo valutano in grado di aumentare le entrate dei… - CorriereCitta : Anticipazioni Quarto Grado, stasera in tv: il caso di Eleonora Manta e Daniele De Santis, la morte di Roberta Ragus… - lorenzog31 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 30 OTTOBRE 2020: UN VENERDÌ TRA TALE E QUALE SHOW, GFVIP, CROZZA, QUARTO GRADO E FREEDOM -