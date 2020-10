PS5 è dietro l' angolo e Sony torna a mostrare la console in una nuova serie di immagini

(Di venerdì 30 ottobre 2020) PS5 si avvicina velocemente al lancio programmato per novembre eha deciso di offrire ai fan in trepidante attesa un nuovo sguardo allanext-gen attraverso unadi.Il gigante giapponese ha pubblicato alcunesu Flickr, mostrando al pubblico PS5, il suo controller DualSense e moltissimi particolari che, forse, sono sfuggiti a qualcuno.Oltre allae al controller next-gen, leci mostrano anche l'headset Pulse 3D, la stazione di ricarica, la webcam HD e il Media Remote.Leggi altro...

Sony è convinta dell'ottimo lavoro svolto per l'uscita della next-gen. Sony merita elogi per la line-up di lancio di PlayStation 5, visto che è riuscita a metterla insieme nel bel mezzo di una pandemi ...