Pronto soccorso sovraffollato? Zangrillo zittisce Severgnini: «Venga a vedere coi suoi occhi» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Duro botta e risposta tra Alberto Zangrillo e Beppe Severgnini sulla situazione negli ospedali. L'editorialista del Corriere rilancia la dichiarazione del primario di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano che tranquillizzava gli italiani: «Sei positivi su dieci sono codici verdi, non è un disastro». Severgnini contesta Zangrillo A questa affermazione Severgnini ha allegato i dati del nosocomio commentando: «Professor Zangrillo, mi dispiace, ma le cose non stanno così. Questa la situazione nel Pronto soccorso del suo ospedale, mezz'ora fa». I dati mostrano il Pronto soccorso come "sovraffollato" con 7 persone in codice ...

