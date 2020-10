Pasolini, «L’ultima partita» sulle orme di Biavati (Di sabato 31 ottobre 2020) L’amore di Pasolini per il calcio e per il Bologna, i campetti improvvisati per una partitella così come quelli veri con la nazionale attori, è storia nota. Il fisico asciutto e i piedi non buonissimi, ala sinistra una volta si chiamava il suo ruolo. Se sempre si ricorda per gli intrecci simbolici di un’epoca ciò che accadde nel marzo 1975 al prato della Cittadella a Parma, dove si accese la sfida fra la squadra di Pasolini che stava girando Salò … Continua L'articolo Pasolini, «L’ultima partita» sulle orme di Biavati proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 31 ottobre 2020) L’amore diper il calcio e per il Bologna, i campetti improvvisati per una partitella così come quelli veri con la nazionale attori, è storia nota. Il fisico asciutto e i piedi non buonissimi, ala sinistra una volta si chiamava il suo ruolo. Se sempre si ricorda per gli intrecci simbolici di un’epoca ciò che accadde nel marzo 1975 al prato della Cittadella a Parma, dove si accese la sfida fra la squadra diche stava girando Salò … Continua L'articolo, «L’ultimadiproviene da il manifesto.

fnapolisempre83 : RT @MastroCecco1: #Pasolini su #Napoli: “l’ultima metropoli plebea, l’ultimo grande villaggio” da opporre al “genocidio culturale della so… - pirata_ribelle : @MastroCecco1 Ci vorrebbero più teste come quella di Pasolini e meno come Salvietta. Napoli è veramente l'ultima città plebea che è rimasta. - vincenzoferran8 : RT @MastroCecco1: #Pasolini su #Napoli: “l’ultima metropoli plebea, l’ultimo grande villaggio” da opporre al “genocidio culturale della so… - MastroCecco1 : #Pasolini su #Napoli: “l’ultima metropoli plebea, l’ultimo grande villaggio” da opporre al “genocidio culturale de… - info_zampa : @PMO_W Pasolini vedeva il calcio come l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo; il tifo magari no :) -

