Mini Cooper SE - A Lucca Changes un esemplare ispirato a Flash

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Per l'edizione 2020 di, laha presentato undella sua prima elettrica, laSE,. Durante l'evento internazionale dedicato al mondo dei fumetti, dell'animazione e dell'immaginario fantasy, la Casa britannica ha affidato unaa batteria a uno dei disegnatori italiani più noti all'estero, nonché matita responsabile di oltre 34 numeri di, Carmine di Giandomenico.80 anni di. L'artista ha verniciato la carrozzeria dell'elettrica britannica disegnando due differenti versioni del supereroe della DC Comics. Reinterpretando la copertina numero 123 dell'albo a fumetti, Di Giandomenico ha fatto incontrare Jay Garrick - la versione classica del ...

HDmotori : MINI John Cooper Works GP: la cura di Manhart la rende ancora più estrema - _mafallafinita : RT @lesei_dimattina: raga ma voi ci pensate a quanto sarà viziata ????Luna???? tra Clizia e il pugno FERMISSIMO di Paolo? Mi sembra già di vede… - infoiteconomia : MINI John Cooper Works GP, con Manhart la potenza arriva a 350 CV - Juventu62837470 : RT @lesei_dimattina: raga ma voi ci pensate a quanto sarà viziata ????Luna???? tra Clizia e il pugno FERMISSIMO di Paolo? Mi sembra già di vede… - lesei_dimattina : raga ma voi ci pensate a quanto sarà viziata ????Luna???? tra Clizia e il pugno FERMISSIMO di Paolo? Mi sembra già di v… -

Ultime Notizie dalla rete : Mini Cooper

Video: Mini Electric festeggia gli 80 anni di Flash con il suo disegnatore Carmine Di Giandomenico, che ha dipinto l’auto elettrica in esclusiva per Lucca ...MINI Mini 2.0 Cooper SD Hype Countryman Automatica (2020/05 -> )VETTURA A KM.0 - COLORE WHITE SILVER METALLIZZATO - INTERNI IN PELLE CHESTER MALT BROWN - VERSIONE HYPE - RETROVISORI EST RIPIEGABILI ...