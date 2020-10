Lorella Cuccarini nuova professoressa di «Amici»?

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo Mara Venier e Simona Ventura, Maria De Filippi potrebbe reclutare un’altra grande donna dello spettacolo tra le sue schiere. Parliamo di Lorella Cuccarini che, stando a quanto anticipa TvBlog, sarebbe a un passo dal firmare il contratto che la vedrà come la nuova professoressa della scuola di Amici, il talent show di Canale 5 che, con molta probabilità, inizierà il prossimo 14 novembre. Per la Cuccarini, oltre al ritorno a Mediaset dopo tanti anni di militanza in Rai, il nuovo impegno rappresenterebbe una rivincita su un anno particolarmente turbolento.

