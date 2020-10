Ibrahimovic, Lukaku, Zapata, Immobile... E' tornato il 9 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic Lukaku Ibra, Lukaku, Zapata & co... In Italia è tornato il "vero nueve" La Gazzetta dello Sport GAZZETTA – Antonio Conte perde Romelu Lukaku: l’Inter trema in vista del Real Madrid

Per una volta Zlatan Ibrahimovic è rimasto a secco e sbaglia anche un rigore ... Tegola importante in casa nerazzurra: “Lukaku guaio Real”. Il bomber salterà sicuramente la sfida contro il Parma di ...

Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 6a giornata: Leao è una macchina da bonus, Politano gestitelo così

Ci siamo quasi, la sesta giornata di campionato sta per cominciare ed è il momento di sciogliere gli ultimi dubbi per il vostro fantacalcio. Certezze alle quali non potete rinunciare ...

