F1 Renault, Alonso proverà in Bahrain la prossima settimana (Di venerdì 30 ottobre 2020) OVIEDO - Si avvicina sempre di più il ritorno in Formula 1 di Fernando Alonso con la Renault (che diventerà Alpine) dopo due anni di assenza. La prossima settimana, il pilota spagnolo prenderà parte a ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 ottobre 2020) OVIEDO - Si avvicina sempre di più il ritorno in Formula 1 di Fernandocon la(che diventerà Alpine) dopo due anni di assenza. La, il pilota spagnolo prenderà parte a ...

SkySportF1 : Formula 1, Alonso al GP di Imola: poi nuovi test con la Renault in Bahrain #SkyMotori #F1 #Formula1 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Alonso verso il ritorno in pista: test con la Renault F1 in Bahrain la prossima settimana - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Formula 1, Alonso al GP di Imola: poi nuovi test con la Renault in Bahrain #SkyMotori #F1 #Formula1 - dinoadduci : Alonso verso il ritorno in pista: test con la Renault F1 in Bahrain la prossima settimana - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1: Alonso girerà con la Renault in Bahrain -