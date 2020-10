Eventi - Fleet&Business Digital Event | al via la seconda edizione

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ladi Fleet&Businessvi dà appuntamento alle ore 11.00 di mercoledì 11 novembre, pronta a offrire un programma davvero ricco. Si parte da due tavole rotonde, con le interviste del vicedirettore di Quattroruote, Fabio De Rossi, ad altrettanti protagonisti della vita politica ed economica italiana: Giovanni Floris, giornalista e conduttore di Dimartedì, e Sebastiano Barisoni, vicedirettore di Radio24 e storica voce di Focus Economia. L'o sarà anche loccasione per presentare uno studio esclusivo di Quattroruote Professional sui Tco (in particolare quelli delle elettriche) e per celebrare gli oltre 200 test di Adas realizzati dallASC (Automotive Safety Centre) di Vairano. Si parlerà anche della...