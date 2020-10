Espirito Santo: “Il sistema della 15 sterline a partita non funziona” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vedere una partita di Premier League costa 15 sterline. Non allo stadio, ma in tv: è questa la misura studiata dalla lega per rientrare della crisi economica generata dalla pandemia. Al tempo stesso, però, è un costo importante per gli utenti, che stanno trovando una sponda anche dagli stessi club. Nuno Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton, si è espresso in questo senso. Di seguito, le sue parole sulla questione riportate dal Telegraph. Penso che sia chiaro che il sistema non funzioni. I numeri mostrano che i tifosi non sono coinvolti. Bisogna trovare una soluzione migliore. Purtroppo quella ideale è l’unica che non si può adottare (riportare le persone allo stadio, ndr) e io non ne ho una da proporre. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vedere unadi Premier League costa 15. Non allo stadio, ma in tv: è questa la misura studiata dalla lega per rientrarecrisi economica generata dalla pandemia. Al tempo stesso, però, è un costo importante per gli utenti, che stanno trovando una sponda anche dagli stessi club. Nuno, allenatore del Wolverhampton, si è espresso in questo senso. Di seguito, le sue parole sulla questione riportate dal Telegraph. Penso che sia chiaro che ilnon funzioni. I numeri mostrano che i tifosi non sono coinvolti. Bisogna trovare una soluzione migliore. Purtroppo quella ideale è l’unica che non si può adottare (riportare le persone allo stadio, ndr) e io non ne ho una da proporre. L'articolo ...

napolista : Espirito Santo: “Il sistema della 15 sterline a partita non funziona” L’allenatore del Wolverhampton attacca la Pre… - perthwolves1 : Nuno Espirito Santo delivers verdict on Nelson Semedo's Wolves performance so far - Molineux News - RehCoelho25 : Mandala Espirito Santo 30cm 70,00 - sfcciarann__ : 10-6: 10. Roy Hodgson 9. Mikel Arteta 8. Nuno Espirito Santo 7. Brendan Rodgers 6. Carlo Ancelotti - _deathgarden : @SheeranSmithAdk ESPIRITO SANTO ADELE ON SNL -

Ultime Notizie dalla rete : Espirito Santo Nuno Espirito Santo lancia l'allarme tifosi: "Perderemo una generazione" Chiamarsi Bomber Wolverhampton – Crystal Palace: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Wolverhampton - Crystal Palace del 30 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la settima giornata di Premier League ...

Brasile nuova sede consolare a Vitoria. Soddisfatto il Sottosegretario Merlo

Brasile nuova sede consolare nella capitale di Espirito Santo. L’apertura al pubblico ci sarà il 16 novembre 2020. Soddisfatto il Sen. Merlo ...

La partita Wolverhampton - Crystal Palace del 30 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la settima giornata di Premier League ...Brasile nuova sede consolare nella capitale di Espirito Santo. L’apertura al pubblico ci sarà il 16 novembre 2020. Soddisfatto il Sen. Merlo ...