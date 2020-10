“E’ indispensabile creare le condizioni per ristabilire una clima di fiducia” Mattarella sul ‘risparmio’ (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Questa Giornata si tiene durante una crisi profonda, che richiede misure urgenti per salvaguardare il presente e, soprattutto, il futuro della nostra società. Il risparmio, tradizionale patrimonio del nostro Paese – la cui tutela è sancita dalla Costituzione – può concorrere alla ripartenza“. Ricordata in questo momento, suona come una presa in giro ma, oggi ricorre la Giornata Mondiale del Risparmio. Per l’occasione il Presidente della Repubblica stamane ha inviato a Francesco Profumo, presidente dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. un importante messaggio. Mattarella: “Urge ricreare le condizioni per ristabilire un clima di fiducia” Dunque, scrive Mattarella a Profumo, ”È ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Questa Giornata si tiene durante una crisi profonda, che richiede misure urgenti per salvaguardare il presente e, soprattutto, il futuro della nostra società. Il risparmio, tradizionale patrimonio del nostro Paese – la cui tutela è sancita dalla Costituzione – può concorrere alla ripartenza“. Ricordata in questo momento, suona come una presa in giro ma, oggi ricorre la Giornata Mondiale del Risparmio. Per l’occasione il Presidente della Repubblica stamane ha inviato a Francesco Profumo, presidente dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. un importante messaggio.: “Urge rileperundi fiducia” Dunque, scrivea Profumo, ”È ...

